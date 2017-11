Mbyllet gjithçka në Mitrovicë: Me sa vota fitoi Agim Bahtiri

Shtuar më 19/11/2017, ora 21:19

Koalicioni me Vetëvendosjen duket se i ka dhënë fryte kësaj të fundit dhe AKR-së.Ndërkohe që VV-ja është duke udhëhequr në Prishtinë, AKR-ja fitoi në Mitrovicë me kandidatin e saj, Agim Ndërkohë, kandidati i VV-së në Prizren ka fituar tashmë me rreth 50.30 për qind të votave. /albeu.com/