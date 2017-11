Latifi i AAK-së: Nuk kam fituar prej Haradinajt

Shtuar më 19/11/2017, ora 22:55

Smajl Latifi nga AAK-ja, nga rezultatet preliminare nga KQZ-ja, me 10 mijë e 483 vota ose 50.69 për qind, e fitoi Pas kësaj fitore, ai bashkë me simpatizantët e tij kanë dalë të festojnë.Ai për KTV-në ka thënë se do t’i përmbushë të gjitha premtimet që i ka bërë.Ai ka thënë se “kam fluturuar me krahë të mi” dhe se Ramush Haradinaj në krye të Qeverisë, nuk ka qenë arsyeja që ai fitoi Rahovecin , ashtu siç është përfolur.Ai ka shtuar se Qeveria " Haradinaj ", megjithatë, do të investojë në Rahovec.