Zaev kërkon ndërhyrjen e BE-së, paralajmëron forcimin e ndikimit rus në vend (VIDEO)

Shtuar më 27/04/2017, ora 11:58

Kreu i Lidhjes Social-demokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev , ka paralajmëruar forcimin e ndikimit rus në vend, ndaj dhe sipas tij, BE-ja dhe SHBA-të duhet të ndërhyjnë menjëherë për zgjidhjen e situatës.Ndërkombëtarët kanë tentuar disa herë të ndërhyjnë me anë të vizitave zyrtare, që shpesh janë refuzuar nga presidenti Ivanov Por nga ana tjetër, Maqedonia ndodhet në një ngërç politik pasi LSDM-ja ka arritur të formojë qeverinë e re së bashku me partitë shqiptare , por presidenti Gjorge Ivanov refuton t'i japë mandatin për formimin e qeverisë së re për shkak se LSDM-ja ka pranuar "Platformën Shqiptare ", që sipas Ivanov , është tradhëti dhe pranimi i një kërkese për të ndryshuar himnin, flamurin dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe, do ta bënin Maqedoninë një vend binacional.Por nuk është vetëm kjo pika kyçe e ngërçit politik. Në Kuvendin e Maqedonisë po vijon seanca konstituive për zgjedhjen e kreut të Parlamentit dhe deputetët e VMRO-së po e bllokojnë vazhdimisht kalimin në pikën e tretë të rendit për zgjedhjen e kryetarit.Ndërkohë, kreu i LSDM-së Zoran Zaev dhe ai i BDI-së Ali Ahmeti, kanë zhvilluar disa takime në kuadër të zgjidhjes së krizës. /albeu.com/