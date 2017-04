Talat Xhaferi: Do jem kryetar i Parlamentit me apo pa votat VMRO-së! (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 26/04/2017, ora 22:52

I ftuar mbrëmjen e sotme në TV21 në emisonin “Click Plus”, ka qenë i nominuari i shumicës së re parlamentare për Kryetar të Kuvendit, Talat Rreth dilemës pse nuk zgjidhet kryeparlamentari, Talat Xhaferi vlerëson se për të personalisht dhe BDI-në ashtu dhe për shqiptarët është nder që ndodhemi në situatë të kemi të nominuar për herë të parë kandidat nga pala shqiptare, qysh pas mëvetsimit të Maqedonisë.Jemi në një fazë të tejkalimit të një situate krize, e cila ka një histori më të gjatë, shprehet Talat “Çështja pse pengohet kjo që mos jetë Talat Xhaferi , për ju dhe publikun unë si i tillë i nominuar do të jem kryparlamentari, kushdo që mendon ta pengon është e drejtë politike mos ta bën.Çëshjta është se skemi gatshmëri të bartjes legale të pushtetit, dhe kjo normal që vjen nga një subjekt politik konkretisht VMRO me partnerët në kualicion. Kjo rezulton me faktin se ata skanë marrë aq mandate siç kanë parashikuar në fushatën parazgjedhore, 63 deputet.Faktin që për herë të parë zavrritet mbarvajtja e seancës në RM, ky shtet është në krizë politike qysh në panavarësin e saj meqë udhëheqësit e këtij shteti nuk kane dashur të bëjnë politik racionale edhe pse këtu ka një popull autokton, ai shqiptar.Zgjedhjet të vitit 2016 janë të parat që të gjithë subjekete politike i kanë pranuar si zgjedhje reale dhe të pranueshme. Si kryeparlamentar jo që nuk më do kush mua, por VMRO nuk ka argument për të kundërshtuar këtë pjesë.“Sepse VMRO-DPMNE nuk ka asnjë argument për të qenë kundër Talat Xhaferit përveç vendimit politik që s’kemi shumicë dhe nuk e mbështesim”, çështja e spina-ave që bëhet dhe propagandës se gjoja Talat Xhaferi është distancuar nga vendimi për zgjedhje të tij, ngaqë ai nuk pranonn të zgjidhet pa prezenën e VMRO-së është vetëm se shanatzh politik , mua më mjaftojnë 61 vota dhe ato i kam pa prezencën e VMRO-së, deklaroi Xhaferi . /albeu.com/