Si reagojnë britanikët kur dëgjojnë këngën e Encës, Noizyt dhe Era Istrefit (VIDEO)

Shtuar më 07/04/2017, ora 17:48

Është kthyer gati gati në një lojë për të rinjtë e huaj që të komentojnë këngë të vendeve të tjera të cilat janë në gjuhë që ata nuk i kuptojnë dhe këto video t'i hedhin më pas në Youtube Një grup të rinjsh nga Britania kanë zgjedhur Era Istrefin, Noizyn dhe Encën nga Shqipëria për t'i komentuar dhe në fakt, komentet e tyre kanë qenë pozitive.Sidomos përsa i përket melodisë dhe muzikës ata kanë qenë dakord se nëse do të shkonin në club me patjetër do t’i kërcenin këngë t e tyre, shkruan Blitz.al.Më së shumti ata kanë preferuar 'Bon Bon' të Era Istrefit, ndoshta edhe për faktin se kjo këngë është bërë më e njohur jashtë kufijve dhe ata e kanë dëgjuar më shpesh.Gjithsesi është mjaft këndshëm kur të huajt dëgjojnë muzikë shqip dhe kanë ndjesi të mira karshi saj.