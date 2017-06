Shkodrani zë në befasi Bashën, ja çfarë i bën në rrugë (VIDEO)

Shtuar më 09/06/2017, ora 20:27

Kreu i PD-së Lulzmi Basha, po vijon turin e tij elektoral në qytetin e Shkodrës, ku është parë të ece në këmbë duke takuar çdo qytetar shkodranë. Ai është ndalur në çdo kafe, dyqan apo dhe lokal ku është takuar me qytetarët.Një qytetare që e takoi në rrugë e ka ndalur dhe i ka kërkuar që të bëjë foto në celularin e saj me të.Por nga ana tjetër ajo nuk ka vënë re praninë e kamerave e ndërsa po përdorte telefonin për të shkuar tek aplikacioni i për të bërë foto , është stepur kur ka parë që kishte dhe kamera.Qytetarja Shkodrane doli në foto me Bashën, ndërsa foton ua bëri një qytetare që ishte i pranishëm aty. Ndërsa gruaja është dëgjuar të pyesë personin që i bëri foton nëse e ka bërë mirë.Nga ana tjetër një tjetër qytetarë e ka ndalur kryetarin Basha në rrugë ku dhe i ka dhënë një letër. /albeu.com/