Shekerinska: Biseduam me BDI-në se si mund të dilet nga situata që ka imponuar Ivanovi (VIDEO)

Shtuar më 06/02/2017, ora 16:52

"Sot kishim takim të shkurtër me përfaqësues të BDI-së. Biseduam për çështje principiele, si Maqedonia të dalë nga kriza politike dhe nga situata të cilën imponoi presidenti Gjorge Ivanov", ka thënë pas takimit nënkryetarja e LSDM-së Radmilla Sheqerinska Ajo theksoi se pas këtij takimi bisedimet do të vazhdojnë në trupat partiak, deri në takimin e radhës kur do të bisedojnë për çështje më konkrete. /albeu.com/