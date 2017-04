Rezulton e suksesshme prova me makinën fluturuese (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 22/04/2017, ora 23:01

Një aeroplan me emetim zero dhe me aftësi për ngritje dhe ulje vertikale, ka kryer me sukses testet e fluturimit.Dyvendëshi “ Lilium Jet” ka kryer një sërë testesh mbi Gjermani, ku ka testuar edhe modalitetin e kalimit nga ngritja në fluturimin në vijë të drejtë.Kjo makinë fluturuese , ngrihet e ulet vertikalisht si një helikopter, në një hapësirë mjaft të vogël dhe fluturon drejt si një avion , duke arritur një shpejtësi maksimale prej 290 km/orë.Kompania njofton se prototipi Lilium Jet, ka realizuar me sukses testet dhe se tashmë po punojnë për prodhimin e një modeli më të madh, me pesë vende.Dizajni 100 për qind elektrik e bën këtë taksi fluturuese , shumë më efikase se një avion tipik.Nuk dihet ende se sa do të kushtojë kjo vepër, por kompania bën të ditur se po punon që avion ët-taksi të jenë gati për treg në vitin 2018. /albeu.com/