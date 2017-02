Osmani: Me Gruevskin vepruam njësoj si me LSDM-në (VIDEO)

Shtuar më 12/02/2017, ora 15:48

Kreu i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski, këmbëngul se BDI-ja asnjëherë nuk ka kërkuar garanci me shkrim pasi ka pasur besim të plotë në partinë e tij, por nga BDI-ja thonë të kundërtën."Nga ne asnjëherë nuk kanë kërkuar garanci në formë të shkruar. Kemi pasur përkujtues që mos të harrohet diçka sepse njeriu ndër vite diçka mund të harrojë nëse ishte ashtu apo kështu. Kemi bërë përkujtues,por kurrfarë marrëveshjesh të nënshkruara nuk kemi pasur", tha Gruevski.Zëdhënësi Bujar Osmani është shprehur i vendosur se garancia e kërkuar nga LSDM-ja është po e njëjta që është kërkuar edhe nga VMRO-ja gjatë bisedimeve."Ajo është e njëjta që kemi pasur me VMRO DPMNE gjatë negociatave të detajohet qartë ligji mbi gjuhën shqipe , dhe e tërë platformë të konsolidohet platformë e përbashkët për një program eventual qeveritar", deklaroi ai për "Alsat-M".Ndërkohë, Osmani gjithashtu theksoi se LSDM-ja do të mund të llogarisë në nënshkrimet e deputetëve të saj vetëm në rast se arrihet marrëveshja e cila do të jetë e pranueshme për partinë e Ahmetit dhe se për momentin ende po debatohet në organet e partisë. /albeu.com/