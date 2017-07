Nuk do ta besoni sa shumë ar gjendet brenda një kompjuteri (VIDEO)

Shtuar më 10/07/2017, ora 21:13

Ari është një element kimik me simbolin Au. Ari kryesisht është përdorur si monedhë dhe bizhuteri. Ky metal me vlerë gjithashtu vlerësohet për aftësinë e tij për t’u mos u ndryshkur me kalimin e kohës.Duke qenë se ari është përçues i mirë i elektricitetit dhe nxehtësisë, ai gjen përdorim të madh në pajisjet elektronike e sidomos në pajisjet kompjuterike ku procesori mbanë sasinë më të madhe të këtij Në videon e më sipër mund të shihni procesin e riciklimit të pajisjeve kompjuterike të nxjerra jashtë përdorimit ku theks i veçantë i kushtohet nxjerrjes së arit nga këto pajisje. /albeu.com/