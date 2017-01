Ky është BlackBerry i ri që do të lançohet këtë vit (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/01/2017, ora 23:45

Kompania TCL do të nxjerrë së shpejti një BlackBerry të ri të quajtur ‘Mercury’.Gjigandi teknologjik kinez po planifikon që të ripërtërijë celularin me një fokus në siguri, produktivitet dhe besueshmëri, por duke e mbajtur tastierën e vjetër QËERTY. Celulari me sistem Android do të prezantohet në shfaqjen e elektronikëve (CES) këtë vikend, shkruan Mashable. /albeu.com/