Kryemadhi, +18 në Elbasan: Ramës do t'i mbesë vetëm koka e marshit (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 10/06/2017, ora 17:52

Që prej deklaratave të Edi Ramës gjatë fushatë se “e do timonin për vete”, duke kërkuar 71 mandate që PS-ja të qeverisë e vetme, batuta të shumta kanë përfshirë përfaqësuesit e partive lidhur me simbolikë.Sot batutën e Ramës e ka ironizuar edhe nënkryetares së LSI-së.“Edi Rama e kërkon timonin vetëm për vete, por harron që autobusi do të jetë i LSI. Pastaj, ai gjithmonë ka dashur, por në fund do t’i ngelet vetëm koka e marshit ”, ka deklaruar Kryemadhi sot në Mirditë duke marrë më pas të qeshurat e të pranishmëve në takim.