"Çfarë janë këto?", policia e Tiranës shtrin në tokë trafikantët që transportonin municione (VIDEO)

Shtuar më 23/12/2016, ora 11:26

Dy shtetas u prangosën nga blutë e Tiranës , pasi u kapën në flagrancë teksa transportonin municione luftarake. Policia Tiranës ka njoftuar se arrestoi shtetasit A.S., 18 vjeç dhe K.T., 33 vjeç, të dy banues në Tiranë. Ata janë kapur mat duke transportuar municionet. Policia i ka hapur çantat e mbushur me municione në sy të autorëve, të cilët i shtriu në tokë dhe i vuri prangat, para se t’i hipte në furgon e t’i çonte në komisariat."Këta shtetas janë kapur në flagrancë nga Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr 5, në momentet që po trasportonin dy arka metalike, ku në brendësi të cilave dyshohej se kishte municion luftarak. Pas hapjes së arkave metalike, në brendësi të tyre janë gjetur 1440 fishekë, të kalibrit 7.62 mm”, njofton policia Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar:– 1440 fishekë, të kalibrit 7.62 mm– 1 triçikël, në pronësi të shtetasit K.T.– 1 automjet i tipit “Volkswagen”, në përdorim të shtetasit A.S. /albeu.com/