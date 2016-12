AKSIONI/ Ja si u arrestua grabitësi i "Porsche" që qëlloi policin në kokë (FOTO-VIDEO)

Shtuar më 22/12/2016, ora 14:08

Policia ka zbardhur pamjet filmike të momentit kur RENEA qëllon me snajper 20 vjeçarin Aldi Lleshaj . I riu u rrethua në Gjorm të Lezhës, pasi kishte plagosur në një postobllok efektivin e policisë, Nikolin Gjergji . Pasi u plagos në këmbë, Lleshaj u kap dhe u dërgua në spitalin e Traumës. Aldi Lleshi nga Laçi, në mëngjes grabiti me armë një makinë tip “Porsche” dhe më pas plagosi me armë policin Nikolin Gjergji , i cili ishte përpjekur që ta ndalonte. Pas më shumë se 2 orësh aksion, RENEA e kapi te riun, pasi e plagosi, me qëllim neutralizimin e tij. /albeu.com/