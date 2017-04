Huliganët në panik, njëri prej tyre i akuzuar për dy vrasje (VIDEO)

Shtuar më 30/04/2017, ora 09:55

Në mesin e huliganëve dhe përfaqësuesve të shoqatës "Pere Toshev" kanë nisur reagime dhe revolta pas dhunës në Kuvend , ku protagonistë ishin anëtarë të kësaj shoqate që financohet nga të fortët e pushtetit lokal në Prilep , shkruan portali "Centarnews".Mediet shkruajnë se bashkëshortja e njërit prej pjesmarrësve në dhunën në Kuvend , kanë qenë të manipuluar dhe mashtruar dhe kanë rënë pjesë e një skenari ndërsa tani, sipas saj, ata janë lënë në mëshirë, pa mbrojtje.Mes tyre përmendet Dimçe Hristoski – Zhaba, i cili ka qenë më gjakatar dhe më brutal në sulmin e deputetëve.Sipas "Centarnews", ai ka vuajtur dënim prej 10 viteve për dy vrasje në Prilep , njëra ishte vrasja trishtuese e një vajze 4 vjeçare.Ata mbrëmë sipas këtij portali ishin tubuar në një lokal , ku kishin shprehur shqetësime se çfarë do të ndodhë me ta dhe si të mobilizohet për mbrojtje me avokat dhe forma të tjera. /albeu.com/