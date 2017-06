E fton në studio pas 7 vitesh, por Çanit i ka ngel një peng me Ramën (VIDEO)

Shtuar më 13/06/2017, ora 23:37

I ftuar në emisionin “ Studio e hapur” të gazetares Eni Valisi, gazetari Arjan Çani u shpreh se gjatë intervistës së tij me Kryeministrin Rama, në emisionin “Zonë e Lirë” ka një peng Ai u shpreh se do të kishte dashur që në çastin kur ta pyeste Kryeministrin për kanabisin ta shoqëronte atë bisedë me këngën e njohur të Manu Chao, “Marijuana”.E vetmja gjë që më mbeti peng ishte që kur t’i bëja pyetje në lidhje me kanabisin, DJ të vinte këngën Marijuana, por nuk më doli koha,” tha Çani. Gjithashtu ai theksoi se një tjetër pyetje që do të kishte dashur ti kishte bërë Edi Ramës, kishte të bënte me shëndetësinë, por as për atë nuk I kishte dalë koha.Konstatimit të gazetares Eni Vasili se do të ketë sërish rast për ta patur Ramën në studio Çani u përgjigj: “Pas 4 vjetësh tani, kur të vij fushata prapë”./albeu.com/