Deklarata “shokuese” e Ramës: Nuk kam më asnjë motiv (VIDEO)

Shtuar më 11/06/2017, ora 17:44

Kryeministri Edi Rama nga komunikimi javor me ndjekësit e tij ne rrjetet sociale beri edhe një deklarate qe la te kuptohej se do te beje nje zgjedhje pas 25 qershorit, ne varesi te rezultatit te zgjedhjeve.Ai edhe me heret eshte shprehur se nuk do te rri gjate ne politike, “per t’u plakur ne Parlament’ siç eshte shprehur edhe vete, por teksa kete here timonin e qeverise e kerkon vetem per PS, me nje vote popullore, Rama befasoi me ate qe tha se “s’kam më asnjë motiv të rri në karrigen e kryeministrit si deri më sot duke pranuar që administrata e shtetit të vazhojë të rri peng i partive ”.“Më lejoni sot tua them sinqerisht, fare troç, s’kam më asnjë motiv të rri në karrigen e kryeministrit si deri më sot duke pranuar që administrata e shtetit të vazhojë të rri peng i partive , duke pranuar qe per te marre votat per nje reforme per te bere shetet, te pranojme shantazhet dhe listat e kërkesave të partive të koalicionit për të lëshuar drejtoritë në këmbim te votave dhe deri te vende pastruesesh neper institucione për votën për një reformë, duke oranuar dorezimin operballe ketij kanceri sfilites qe duhet operuar sot per te vazhduar ngritjen ne kembe te shtetit shqiptar”. /albeu.com/