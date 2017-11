Bjordi “e parandjeu” fundin tragjik të Adelajdës? (VIDEO)

Të shumtë kanë qenë personazhet e njohur , miq apo bashkëpunëtor që janë prekur nga lajmi i trishtuar, i ndarjes nga jeta të gazetares Adelajda Xhamani.Mes tyre ishte edhe Bjordi Mezini, me të cilin vite më parë e ndjera kishte një marrëdhënie dashurie. Adela dhe Bjordi u bënë të njohur për publikun kur morën pjesë në “Big Brother 2”, ku u dashuruan dhe qëndruan të lidhur për disa vite dhe më pas u ndanë.Një video e cila po qarkullon së fundmi në rrjetet sociale, tregon momentin kur Adela dhe Bjordi ishin brenda shtëpisë së “Big Brother ”. Teksa qëndrojnë të shtrirë dhe bisedojnë me njëri-tjetrin, një moment gjatë bisedës Bjordi dëgjohet teksa i thotë:Efektivisht, në qoftë se do të shikosh rastet e tjera, historike, gjithë këto që po jetojmë ne, vdiqën. Romeo dhe Zhuljeta”. Ndërsa Adela duke qeshur i thotë:Çfarë do thuash me këtë ti që edhe ne do të vdesim?!”. /albeu.com/Biseda në minutën 5:00.