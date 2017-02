BDI-LSDM / Arifi: Vendosëm në tryezë platformën shqiptare (VIDEO)

Shtuar më 06/02/2017, ora 16:46

Nënkryetarja e BDI-së, Teuta Arifi , pas takimit me përfaqësuesit e LSDM-së ka bërë me dije se në tryezën e ashkëbisedimit ka paraqitur kërkesat e partisë së saj, konkretisht platformën e partive shqiptare "BDI është një parti politike e cila gjithmonë ka qenë e hapur për të diskutuar dhe për të pasur bisedime konstruktive, për sa i përket temave dhe prioriteteve të qytetarëve.Për ne ajo që është e rëndësishme është se vendosëm në tryezë prioritetet që lidhen me platformën partive politike shqiptare dhe pikat e pagonecioushme: Gjuha shqipe, realizimi i reformave në drejtës, integrime në NATO dhe BE", tha Arifi Ajo ka bërë me dije se vlerësimet përfundimtare do t'i përcjellë kryesia e BDI-së në krye me Ali Ahmetin. /albeu.com/