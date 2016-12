BATUTAT/ Rama: "Saliu është punëtor, Beni të lë në rrugë" (VIDEO)

Shtuar më 22/12/2016, ora 12:32

Pas fjalës së Ben Blushit, një kundërpërgjigje me mjaft humor ka ardhur nga kryeministri Rama , i cili e krahasoi atë me Berishën.Sipas Ramës, Berisha është punëtor, e ndërsa Ben Blushi të lë në rrugë.Këto batuta erdhën pas një reagimi që pati nga salla nga Jozefina Topalli."Çfarë dallimi kishte nga Saliu, z. Beni . Sot Beni shkoi më përpara, ja ua them unë. Po këtë e dini? Ja u them unë. Kur i ngecte mendimi thoshte: E pra.. Në fakt një gjë është për tu sqaruar. Dembel i kam thënë vetëm z. Beni . Ndërkohë një gjë duhet të them : Të gabosh është njerëzore, të insistosh në gabim është djallëzore", u shpreh Rama . /albeu.com/