Basha sulmon Ramën: Shkon dhe bën cirk me batuta dhe barcaleta (VIDEO)

Shtuar më 08/06/2017, ora 17:06

Kryetari i PD Lulzim Basha , në një takim me punëtorët në Elbasan, ka deklaruar se Rama ka dalë para qytetarëve pas asnjë lloj programi. Ai vetëm bën cirk dhe merret me të dhe me programin e Republikës së Re.“Aktiviteti më i suksesshëm është droga, çdo institucion është mbushur me kriminelë. Premtoi 300 mijë vende punë, premton shëndetësi falas dhe ulje taksash por asgjë nuk bëri.Tani ai nuk ka fare program. Shkon dhe bën cirk me batuta dhe barcaleta, merret dhe me mua.Ai po merret me programin tonë ekonomik të Republikës së Re” u shpreh Basha . /albeu.com/