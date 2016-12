Arian Çani kapet i maskuar në mes të Tiranës (VIDEO)

Shtuar më 24/12/2016, ora 20:50

Një qytetar nga Tirana ka arritur të filmojë Arian Çanin në një mënyrë të pazakontë. Ai është parë i veshur me rroba sportive ndërsa në kokë mbante një kapele të puthitur mirë e cila shërbente për të mos e njohur në publik.Videoja është realizuar sot paradite në sheshin Nënë Tereza. Çani duket se po i mëson një vajze të vogël se si të patinojë në akull me ndihmën e një delfini lodër Me shumë mundësi ajo mund të jetë vajza e tij e cila po argëtohet me lodrat që gjenden në këtë pjesë të qytetit. Ai me siguri nuk ka dashur që të njihet në një moment familjar, ndryshe nga ajo që jemi mësuar ta shohim çdo të premte./Albeu.com/