Ahmeti dënon sulmin në Kuvend: Akt i shëmtuar (VIDEO)

Shtuar më 28/04/2017, ora 14:16

Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti , ka folur për herë të parë lidhur me ngjarjen e mbrëmshme në Kuvendin e Maqedonisë ku një grup protestuesish sulmuan deputetët e LSDM-së dhe ata shqiptarë. Ahmeti ka bërë thirrje për qetësi dhe për maturi dhe se ngjarja mbrëmë ka qenë një akt i shëmtuar Ai thotë se nuk do të jenë pjesë e takimit të thirrur nga kryetari i shtetit, Gjorge Ivanov."Veprimet do të vazhdojnë edhe më tutje, për forcuar institucionet me shumicën e re parlamentare." ka thënë Ahmeti . /albeu.com/