Vjen më në fund “Facebook TV”

Shtuar më 10/08/2017, ora 19:29

Pas shumë thashethemeve,a ka mbërritur më në fund “ Facebook TV”.Rrjeti social me 2 miliardë përdorues publikon “ Watch ”, një aneks për videot ku nxjerr episode, spektakle, ngjarje sportive që do të bëjë trampolinën dhe për prodhime origjinale.Kjo risi për momentin është për një grup të ngushtë përdoruesish në SHBA, por pas kësaj faze fillestare ky opsion do të zgjerojë zonën e vet. Një lëvizje kjo që sfidon platforma si YouTube apo Netflix.“Të shohësh një spektakël nuk duhet të jesh pasiv, mund të jetë rasti për të shpërndarë një eksperiencë e për të bashkuar persona që duan të njëjtat gjëra”, shpjegon Mark Zuckerberg në një postim. Facebook , do të jetë i aksesushëm nga të gjitha platformat e rrjetit: web, aplikacioni për telefona dhe “smart tv”. /albeu.com/