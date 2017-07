Telefonat e Samsungut tani mund të lidhen me kompjuterët me Windows 10

Shtuar më 05/07/2017, ora 21:58

Kompania Samsung ka përditësuar aplikacionin e saj Flow , për të ofruar mbështetje për opsionin “ Windows Hello” në sistemin operativ Windows 10.Pajisjet si Galaxy S6, S7 dhe S8 mund të hapin kompjuterët me Windows 10 përmes ndihmës së skanerit për shenjat e gishtërinjve. Samsung për herë të parë ka prezantuar këtë mundësi për Galaxy TabPro S, vitin e kaluar, ndërsa përditësimi i ri do të përfshijë madje edhe kompjuterët personal.Përveç hapjes me ndihmën e skanerëve për shenjat e gishtërinjve, Samsung mundëson sinkronizimin e njoftimeve në telefonin e mençur dhe në kompjuter, gjë e cila më herët ishte e mundshme vetëm për kompjuterët Versioni i ri i aplikacionit Flow tashmë është i pranishëm. /albeu.com/