Tashmë Whatsapp ka llogari të verifikuara

Shtuar më 29/08/2017, ora 22:46

WhatsApp ka vendosur llogari të verifikuara për bizneset që janë krijuar për ta bërë më të lehtë komunikimin mes konsumatorëve dhe bizneseve.Shenja jeshile me tik i ndihmon për këtë si dhe njoftimi i verdhë në fillim të bisedës.Kjo kuptohet me anë të një verifikimi anash se ju po flisni me një biznes.“Kjo bisedë është me një llogari biznesi të verifikuar. Kliko për më shumë informacion” lexohet në mesazhin brenda njoftimit të verdhë.Mesazhe të ngjashme do t’ju tregojnë nëse llogaria e biznesit është e paverifikuar, ku veç të tjerash nuk do të ketë shenjën me tik. keni numrin e telefonit të biznesit i njëjti emër do të shfaqet dhe në chat. Nëse nuk e keni atëherë do të shihni emrin e biznesit të zgjedhur nga vetë ai”, thotë WhatsApp. Nëse ju bezdisin njoftimet e kompanive, gjithashtu mund ti bllokoni nëse doni. Mjaft të hapni chatin, shtypni butonin menu dhe zgjidhni “More” e më pas “Block”. /albeu.com/