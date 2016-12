"Super Mario Run" sensacioni i radhës, shkarkohet 2.8 milionë herë brenda një dite

Shtuar më 17/12/2016, ora 23:46

Mesa duket epoka e Pokemon Go përfundoi për t’i lënë radhën pasuesit “Super Mario Run”.Që në 24 orët e para, Super Mario Run e Nintendo ka thyer rekordin e lojës Pokemon në termat e shkarkimeve brenda një dite.Sipas të dhënave nga Apptopia, Super Mario Run është shkarkuar 2,850,000 herë në ditën e parë në App Store, krahasuar me Pokemon Go që ishte shkarkuar vetëm 900,000 herë kur ishte linçuar.Shifrat tregojnë se sa shumë ishin duke e pritur njerëzit këtë lojë të re për ta luajtur në iPhone dhe në të njetën kohë, forcën e Nintendo në marketing. /albeu.com/