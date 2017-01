SpaceX u rikthehet fluturimeve pas dështimit të provës së parë në shtator (VIDEO)

Shtuar më 14/01/2017, ora 23:15

Kompania amerikane e fluturimeve hapësinore, SpaceX iu rikthye misioneve për në orbitë pas incidentit të ndodhur muaj më parë, duke hedhur me sukses nga brigjet e Kalifornisë raketën e saj Falcon 9.Ky ishte misioni i parë i kompanisë së Elon Musk, që prej incidentit të shtatorit të kaluar, kur një raketë e ngjashme, me mision hedhjen në orbitë të një sateliti të Facebook, shpërtheu gjatë testimeve së bashku me satelitin Amos-9 të Mark Zuckerberg.Këtë herë gjërat shkuan ndryshe. Falcon 9 me në bord një satelit për komunikimet telefonike i kompanisë Iridium nuk pati fatin e satelitit të Facebook, por u hodh me sukses në orbitë.Iridium planifikon hedhjen e 88 satelitëve të tillë dhe ka hegjemoninë e komunikimit të telefonave celularë me valë satelitore në mbarë botën. /albeu.com/