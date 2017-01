Smartphone i parë nga Nokia, së shpejti në treg

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 14/01/2017, ora 17:48

Smartphone-i i parë i firmës Nokia do të lançohet ekskluzivisht në Kinë. Pajisja do të dalë në treg në partneritet me gjigantin lokal të internetit JD.com.Skuadra që fshihet prapa “ Nokia 6” tha se beson se “dizenjimet premium” të telefonit do të tërhiqen nga tregjet lokale.Lajmërimi koincidoi me ditën finale të shfaqjes teknologjike CES në Las Vegas, ku u lançuan shumë pajisje të reja. Nokia nuk prodhon më telefona që mbajnë emrin e saj, por ka lincesuar firmën në një kompani finlandeze, HMD Global.Deri tani, celularët e vetëm që kanë dalë në treg nën marrëveshjen e re kanë qenë telefona me opsione bazike. /albeu.com/