Smartfoni me kamer të dyfishtë për "selfie", së shpejti në treg

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 04/01/2017, ora 23:55

Pasi publikoi në nëntor të vitit të kaluar modelin V5, prodhuesi kinezi i smartfonëve Vivo është gati të lancojë këtë muaj versionin Plus të këtij celulari. Vivo ka filluar të dërgojë ftesa për një ngjarje të cilën do ta mbajë më 23 janar në Indi.Siç shihet dhe në foton e ftesës, ajo se çfarë është e veçantë në këtë model të ri është se Vivo V5 Plus do të vijë me kamerë të dyfishtë për “selfie”.Sa i përket specifikave, por momentin asgjë nuk është zyrtare, por mbetet të presim të kuptojmë se çfarë do të ndodhi në ngjarjen e 23 janarit. /albeu.com/