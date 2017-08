Shokuese, ja sa do të kushtojë Iphone 8

Shtuar më 31/08/2017, ora 10:34

Kompania Apple ka pak ditë që përmes disa postimeve ka paralajmëruar që në treg do të nxjerr edhe serinë më të re të Iphone Por e dini ku qëndron dilema më e madhe, sa duhet të paguajmë që të kemi në duar Iphone 8.Bëhuni gati, nuk do jetë shumë i lire.Mësohet se kjo seri do të kushtojë rreth 1000 dollarë, që nëse e konvertoni në euro i bie rreth 850 euro Prandaj nëse jeni të fiksuar për ta pasur këtë seri filloni dhe kurseni paratë. /albeu.com/