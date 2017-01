Samsung prezanton dy modele të reja të "Chromebook"

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/01/2017, ora 23:56

Kompania koreane samsung prezantoi para audiencës dy laptopë të ri Chromebook Chromebook Pro dhe Chromebook Plus.Të dyja pajisjet kanë dizajn metalik dhe janë tejet të ngjashme me njëra tjetrën. Dy Chromebook -ët kanë ekran LED prej 12.3 inç me rezolucion prej 2400×1600 dhe RAM memorie prej 4GB. Disqet e pajisjeve përmbajnë hapësirën prej 32 GB dhe kanë peshën e njëjtë, prej 1.08kg.Dallimi mes pajisjeve vërehet më së shumti tek procesori. Plus ka procesor ‘hexa-core’ ndërsa Chromebook Pro vjen me procesorin Intel m3. Pajisjet janë të ndërtuara të funksionojnë me Google Play. Porta USB-C dhe kartela micro-SD janë po ashtu të përfshira, gjë që mund t’i bëj këto pajisje të duhurën për ju.E vetmja gjë që duhet të bëni është të bëni është të keni 450 dollarë për të para-porositur njërën prej tyre në ueb faqen e Samsung . Shitjet fillojnë të dërgohen nga shkurti. /albeu.com/