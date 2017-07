Samsung lë sërish mbrapa Apple, ja sa të ardhura ka grumbulluar

Shtuar më 27/07/2017, ora 19:49

Gjiganti koreano-jugor “ Samsung Electronics” njoftoi sot një përfitim tremujor rekord duke lënë pas konkurrentin e tij “ Apple ” dhe që e ka bërë të harrojë ndalimin me burg të zëvendëspresidentit dhe fiaskon e Galaxy Note 7.Grupi e ka justifikuar performancën e tij me suksesin e Galaxy S8 dhe kërkesën e madhe për kartat e memories. Samsung ka regjistruar një rritje me 72,9 për qind të të ardhurave gjatë tremujorit të dytë, rreth 12,6 miliardë dollarë. Samsung ka lënë pas për momenti rivalët e tij, por përfitimet e “ Apple ” variojnë shumë pak, ndërkohë që ato të Samsung ndryshojnë shumë me çmimin e kartave të memories”, theksoi Greg Roh, analist tek “HMC Investment Securities”.“Përfitimi neto i koreano-jugorit është rritur me 88,9 për qind në tremujorin e dytë duke arritur në 9,92 miliardë dollarë, performanca më e lartë në pesë vjet”, sipas komunikatës. /albeu.com/