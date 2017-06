Samsung Galaxy FE nuk do të lançohet para fundit të korrikut

Shtuar më 15/06/2017, ora 23:24

Dy ditë më parë një raport nga shtëpia e Samsung në Korenë e Jugut tha se do suhet të presim që njësitë e rinovuara të Galaxy Note7 të debutojnë atje më 7 korrik , të quajtur si Galaxy Note FE (Fan Edition).Sot, megjithatë, një zbulim i ri vjen nga burime të paidentifikuara të industrisë, duke pretenduar se data e lëshimit ishte shumë optimiste.Kompania do të prodhojë 450,000 njësi në krahasim me 300,000 origjinale. Dy ditë më parë u tha se është krijuar një vonesë në lançimin e FE, nga 30 qershor deri më 7 korrik Tani, megjithëse është shtyrë edhe më shumë, deri në 30 korrik . Është pikërisht një muaj që kalon afatet fillestare, dhe as kjo datë nuk është vënë e sigurt.Përveç çështjeve të lartpërmendura në rinovimin e sasisë së nevojshme të pajisjeve në kohë, ekziston një problem tjetër: duos S8 po bën vërtet mirë në tregun korean. Samsung ka frikë se Shënimi FE do të kanibalizojë disa shitje S8 + sapo të dalë, veçanërisht pasi pritet të jetë më i lirë. Shënimi FE do të jetë identik me Note7 të rikrijuar, përveç kapacitetit të baterisë e cila është zvogëluar në 3,200 mAh nga 3,500 mAh. / albeu.com /