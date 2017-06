OnePlus 5 mbi 300,000 porosi në vetëm dy ditë

Shtuar më 18/06/2017, ora 22:14

Lançimi i OnePlus 5 do të bëhet më 20 qershor . Ngjarja është planifikuar në Kinë më 21 qershor dhe në Indi një ditë më pas, por telefoni i paparalajmëruar tashmë me padurim po pritet duke bërë mbi 300,000 porosi.Ky numër përfshin vetëm regjistrimet në faqen e internetit të shitësit me pakicë kinez. Interesi aktual është shumë më i lartë nëse konsiderojmë se shumica e blerjeve do të kalojnë përmes faqes zyrtare të OnePlus-it.OnePlus është duke ngacmuar "vrasësin kryesor" paksa, duke zbuluar tashmë dizajnin e pasmë. Pete Lau tregoi se si OnePlus 5 do të xhirojë në errësirë ​​dhe sa e mirë është mënyra e portretit.OnePlus 5 do të vijë me kamera të dyfishta. Chipset konfirmohet të jenë Snapdragon 835, por ne ende duhet të dëgjojmë më shumë detaje rreth telefonit, detaje të cilat do të bëhen të ditura me 21 qershor . / albeu.com /