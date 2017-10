Nuk ka iPhone X deri në dhjetor

Shtuar më 06/10/2017, ora 13:07

Apple iPhone X mund të duket smartfon i bukur me disa veçori shumë të mira, por kompania nga Kupertino është duke pasur vështirësi kur është fjala për disponueshmërinë.Së pari, e kemi ditur që Apple është duke u ballafaquar me disponueshmërinë, por sipas Brightwire , dërgesa më shumë se 90 për qind të njësive të iPhone X duket se do të shtyhet. Brightwire thotë se një milion njësitë e para do të mund të shtyhen deri në dhjetor, dhe duke pasuar parasysh kërkesat për smartfonin e ri iPhone X, një milion njësi nuk është mjaftueshëm.Arsyet e sakta se pse do të mund të shtyhet nuk janë zbuluar, por dihet që njëri nga problemet janë panelët OLED dhe sensorët 3D.