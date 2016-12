Novakovski: Zgjedhjet janë duke u realizuar mirë

Shtuar më 11/12/2016, ora 16:14

Raportet e KSHZ-së kanë vlerësuar rrjedhën e zgjedhjeve."Mendoj se po realizohen në mënyrën më të mirë", ka thënë ish-kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Novakovski "Një numër i madh i vëzhguesve kanë arritur në Maqedoni me ftesën e Republikës së Maqedonisë dhe janë shpërndarë në shumë vendvotime.Shpresoj se pas përfundimit të ditës zgjedhore që do të kaloje në atmosferë të qetë do të kemi një mbledhje të mirë të rezultateve, pasi që kjo gjë po vlerësohet nga shpërndarja e mirë e materialeve, dhe për parregullsi të vogla eventuale ekzistojnë në ligj nene të caktuara që saktë tregojnë se çka duhet të ndërmerret", ka thënë Novakovski . /albeu.com/