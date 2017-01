Njihuni me autobusët pa shoferë që po ecin rrugëve të Francës (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 24/01/2017, ora 23:20

Bashkia e Parisit në Francë ka vënë në dispozicion të qytetarëve “ autobusët pa shoferë” me qëllim reduktimin e ndotjes së ajrit, që në muajt e dimrit arrit në përmasa serioze.Ky lloj transporti publik është në dispozicion për distanca të shkurtra dhe këta autobusë që punojnë me energji elektrike. Autobusi i veçantë është i pajisur me sensorë dhe kamera, të cilat i mundësojnë të ndjekë korsinë e rezervuar, të rregullojë shpejtësinë dhe të ndalojë në stacionet e duhura. /albeu.com/