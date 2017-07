Në të ardhmen do të kemi celularë që s’do karikohet kurrë

Shtuar më 11/07/2017, ora 23:33

Shkencëtarët nga Universiteti në Uashington janë shprehur se në të ardhmen mundemi të zgjidhim në tërësi problemin e baterisë së telefonit.Sipas tyre, nuk ka më fisha, karikues baterie dhe celulari që duhet t’i kesh me vete vazhdimisht, ka nevojë vetëm për energjinë e ambientit. Në fakt ky është vizioni për telefonin e parë që do të funksionojë pa bateri IFLScience shkruan se, “pajisja e re, e cila ndodhet në fazën e hershme të kërkimit, përdor teknologji të sinjalit kthyes”.Konkretisht, funksionimi i tij është i bazuar në radiovalët, të cilat sillen rreth nesh derisa ne komunikojmë. Ekipi shkencor nga Uashingtoni deri më tani ka arritur të demonstrojë thirrjen me zë prej telefonit pa bateri te telefoni i mençur Android.Megjithatë, stacioni bazë mundëson telefonin mobil që të jetë deri 15 metra larg gjatë bisedës, por gjërat mund të ndryshojnë nëse stacionet bazë integrohen në kullat telefonike.“Ato kanë disa qindra herë energji më të fuqishme, andaj diametri mund të rritet ndoshta deri në një kilometër”, ka thënë pjesëmarrësi i projektit Joshua Smith, i cili ka punuar në prototip. Ekipi po punon në përmirësimin e kualitetit dhe zhvillimin e thirrjeve. Shpikja aktualisht funksionin si walky-talky, prandaj duhet të shtypni butonin për t’u transferuar nga biseda në dëgjim dhe anasjelltas.Po shqyrtohet edhe vendosja e ekranit e-ink, për të mundësuar dërgimin e porosive. /albeu.com/