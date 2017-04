Modeli i ri i Tesla, revolucion në teknologjinë e automjeteve

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 15/04/2017, ora 16:30

Deri më tani kemi parë shumë risi nga modelet e kompanisë Tesla , por gjatë muajit shtator do të prezantohet një kamionçinë e cila mund ta revolucionarizojë industrinë në përgjithësi.Ky model që ka edhe hapësirën për bartjen e mallrave, është një ndihmesë e madhe për udhëtim, pasi mund të bartet sasi e madhe bagazhi, transmeton Telegrafi.Në anë tjetër, mund të përdoret edhe për kryerjen e shumë punëve dhe shërbimeve.Meqenëse është EV, në tavan i ka të vendosura edhe panelet diellore, që i japin mundësi të mbushë baterinë.Mirëpo, me përmirësimin e sistemit të vetëvozitjes, kjo veturë mund të lëvizë pa askënd në të dhe të dërgojë mallrat në vendin e duhur.Pasi nuk lëshon gazra nga ndezja e derivateve, ndihmon shumë në mbrojtjen e ambientit, si dhe mund të futet brenda magazinave dhe e lehtëson bartjen Madje, nuk është vetëm një model , po Tesla njofton se pas gjashtë muajsh do të kemi dy kamionçina komplet elektrike.