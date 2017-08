Modelet e reja të iPhone vijnë me shumë risi

Shtuar më 30/08/2017, ora 16:36

Do të ketë tre iPhone të ri nga Apple muajin tjetër, iPhone 8, iPhone 7S dhe 7S Plus . Të tre modelet do të mundësohen nga procesori i ri Apple A11.Tani një bord logjik është zbuluar për iPhone 7S dhe me sa duket tregon se ku do të shkojë procesori i ri Apple A11.iPhone 7S dhe 7S Plus pritet të kenë një dizajn të ngjashëm me modelet ekzistuese. iPhone 8 do të ketë një dizajn krejtësisht të ri.iPhone 8 i Apple do të vijë me materiale të reja, një pjesë të prapme qelqi dhe një të përparme prej çeliku inox. Ende nuk është e qartë nëse Apple do të përdorë këto materiale të reja në 7S dhe 7S Plus Do të kemi më shumë detaje rreth iPhone të ri të Apple kur ato bëhen zyrtare muajin e ardhshëm. Një thashetheme e fundit sugjeroi që modelet e reja të iPhone do të bëhen zyrtare më 12 shtator. /albeu.com/