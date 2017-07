Microsofti "vret" Paintin, lajmi i keq për miliona përdorues

Shtuar më 25/07/2017, ora 12:31

The Guardian raporton se Microsoft po planifikon të largojë Paintin kur Windows 10 të vjerë më vonë këtë vit.Programi nuk do të përdoret më për herë të parë pas 32 vitesh, kur u prezantua për herë të parë në Windows 1.0 të vitit 1985. Microsoft do të mbajë Paint 3D, të cilin e prezantoi me Windows 10 Creators Update në prill. Paint 3D është projektuar për të punuar me mjete tre-dimensionale të imazhit, dhe gjithashtu lejon disa redaktime themelore 2D, përcjell Albeu.com. Paint do të bashkohet me Outlook Express, aplikacionin e Reader dhe listën e Reader në listën e Windows 10 që do të hiqen kur versioni i fundit i Microsoftit të vjerë. /albeu.com/