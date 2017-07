Makina më e fuqishme e të gjitha kohrave (FOTO LAJM)

Shtuar më 01/07/2017, ora 12:55

Ju prezantojmë me Porsche 911 GT2 RS, bishë e lëshuar me 700 hp.Kjo është 911 më e fuqishme e të gjitha kohërave , me 3,6 biker-bi-turbo që jep 700 hp dhe 750 Nm çift rrotullues . Ajo peshon 1.470 kg, përshpejton nga 0 në 100 km / h në 2.8 sekonda dhe arrin 340 km/h. /albeu.com/