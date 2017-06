LG V30 do të vjerë i mbuluar me xham

Shtuar më 24/06/2017, ora 22:22

LG mund të jetë duke njoftuar ardhjen e V30 në IFA në Berlin në fund të gushtit, sipas një raporti nga disa ditë më parë. Kjo konfirmoi një thashethem të mëparshme rreth V30 që u prezantua gjatë atij muaji.Një zbulues i mirënjohur thotë se një burim ka zbuluar se LG V30 do të ketë mbështetje wireless pa pagesë. Kjo do të thotë se pajisja do të vijë me një të pasme qelqi , ndryshe nga çdo paraardhës i saj në serinë V.Nga ana tjetër, G6 ka dhe ajo të pasme qelqi , kështu që kjo mund të thotë që LG po kërkon të bashkojë hartat e dy linjave të saj të telefonave të mençur, të ngjashëm me atë që Samsung ka bërë me celularët e saj S dhe Note gjatë dy viteve të fundit Vite.V30 do të punësojë ende një konfiguracion të dyfishtë të kamerës së pasme si V20 para tij, por gjithashtu edhe G6. Shumë detaje rreth V30 nuk janë të disponueshme për momentin, por supozohet se LG do të përdorë sërish një aparat të zakonshëm dhe një njësi me kënd të gjerë.Skaneri V30 i gjurmëve të gishtërinjve do të jetë në anën e pasme , ku ka qenë për çdo aparat LG në një kohë të gjatë - mos prisni ndonjë sensorë nën xhama të iPhone 8 si këtu. / albeu.com /