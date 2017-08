Ky është Audi i ri me gjashtë dyer (FOTO)

Shtuar më 29/08/2017, ora 14:55

Një prej markave me të mira në botë, Audi me kërkesë të konsumatorëve evropianë, ka zhvilluar modelin Extended A8L, i llojit limuzinë.Modeli i prezantuar tërhoqi vëmendjen me dizajnin e makinë limuzinë me 6 dyer . I menduar si një model me gjatësi 6.36 metra i gjatë, kerri peshon 2418 kg, shpenzon 3.0-litra dhe ka motor TFSI. /albeu.com/