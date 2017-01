Kjo është zgjidhja për të zgjatur baterinë e smartphonëve

Shtuar më 23/01/2017, ora 12:05

Smartphone vijnë gjithnjë e me më shumë karakteristika, aplikacione pa fund, por përdorimi i tyre shkarkon shpejt baterinë. The Verge na tregon disa truke si të zgjatim jetën e tyre.Mbajeni dritën e telefonit jo shumë të fortë, një dritë më e zbehtë përdor më pak bateri.Fikeni shërbimin e vendndodhjes (Location). Ajo çaktivizon opsionin e GPS në telefon.Aktivizo Battery saver mode , ajo fik begraundin dhe rifreskon telefonin.Aktivizoni shërbimin Airplane Mode , ajo mbyll mundësinë e telefonatave, mesazheve dhe shërbimit të internetit.Dhe e fundit, mbani gjithmonë një ushqyes portabël, kështu që telefoni nuk do tu fiket kurrë.