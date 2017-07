Këta janë emojit rinj që po vijnë për iPhone këtë vit (FOTO LAJM)

Shtuar më 19/07/2017, ora 23:44

Nëse ende po përpiqeni të zgjidhni emojin e përsosur, zgjedhjet tuaja po shumëfishohen.Apple sapo ka lëshuar një vrojtim të disa imazheve të ardhshme të gatshëm për të debutuar në iPhone, iPads, Apple Watches dhe kompjuterat Mac më vonë këtë vit.Ndër ikonat e reja janë një grua e veshur me shami, një person me mjekër dhe një grua duke ushqyer fëmijën e saj me gji.Peizazhi emoji ka evoluar gjatë disa viteve të fundit pas kritikave se simbolet nuk ishin mjaft të larmishme.Prodhuesit e Emoji kanë qenë duke u përpjekur me zell për ta ndryshuar këtë.Vitin e kaluar, për shembull, u shtuan simbolet e reja që përshkruanin gratë në një larmi më të madhe të roleve dhe profesioneve.Sfida është që zgjedhja e emoji të jetë e menaxhueshme, duke siguruar gjithashtu se është mjaft përfaqësues. Këtu është një vështrim në emoji i ri që mund të prisni të shihni së shpejti.