Këta janë 20 smartfonët më të mirë në botë

Shtuar më 13/07/2017, ora 22:13

Ueb faqja teknologjike ‘tech insider’ ka zgjedhur 20 smartfonët më të mirë në botë.Duke marrë parasysh çmimin, dizajnin, karakteristikat, ekosistemin e smartfonëve, ata kanë zgjedhur 20 më të mirët.Këta janë 20 smartfonët që sipas tyre janë më të mirët në botë:20. BlackBerry Classic19. BlackBerry KeyOne18. Samsung Galaxy Note 517. ZTE Axon 716. Moto G5 Plus 15. HTC 1014. Moto Z13. Huaëei Mate 912. iPhone SE11. iPhone 6S10. iPhone 6S Plus 9. HTC U118. LG G67. OnePlus 56. Galaxy S85. Galaxy S8+4. iPhone 73. iPhone 7 Plus 2. Google Pixel XL1. Google Pixel. /albebu.com/