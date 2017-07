Iphone 8 do të sjellë versionin me efekt pasqyrë që s’mund ta kenë të gjithë

Shtuar më 13/07/2017, ora 23:30

Më parë u tha që Iphone 8 do ketë dy kamera në pjesën e tij të pasme në mënyrë që të kapë sa më shumë detaje nga imazhi i fotografuar, ndërsa sot me sa duket janë zbuluar edhe kasat e tij.Sipas këtyre zërave, Iphone 8 do të vijë me 4 ngjyra të ndryshme, por varianti më i shtrenjtë do jetë me efektin pasqyrë dhe sigurisht me një çmim të kripur siç flitet nuk mund ta kenë të gjithë.Mund të themi që në vend të kamerës për të parë veten mund të përdorni edhe thjesht kasë e tij që është pasqyrë. /albeu.com/