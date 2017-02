Iphone 8 do të sjellë skanerin e syrit?

Shtuar më 11/02/2017, ora 12:51

Një spekulim i ri ka ‘konfirmuar’ faktin se tre iPhone-ët e rinjë që do të lansohen këtë vit do të kenë mbushës pa tela.Ditën e sotme një raport nga Tajvani bën të ditur se njëri prej këtyre tre modeleve do të përdor ekranin OLED, i cili do të furnizohet nga Samsung.Ky model, i cili thuhet se do të jetë iPhone 8, do të ketë edhe një skaner të bebezës së syrit , tipar ky që së pari është parë në Galaxy Note 7.Kompanitë që ndërtojnë pjesët e iPhone do të fillojnë të dërgojnë pjesët e tyre për prodhimin e gjeneratës së re të pajisjes gjatë fundit të tremujorit të parë.Pajisjet e reja iPhone pritet të lançohen në shtator të këtij viti./albeu/